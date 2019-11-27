Из-за масштабных учений в Кемерове перекроют дороги

В региональном управлении ФСБ предупредили жителей Кемерова о перекрытии городских магистралей. В четверг, 28 ноября, силовики проведут антитеррористические учения. Это будет совместное мероприятие сотрудников ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО, Росгвардии и МЧС. Силовики будут отрабатывать навыки пресечения терактов и ликвидации их последствий. Учения пройдут на базе ИК-43.

С 9:00 до 14:00 возможны ограничения движения на пересечение улиц Баха и Спасская в Заводском районе Кемерово, передает корреспондент Sibnovosti.ru.