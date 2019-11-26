Четыре остановки в Кемерово оборудовали инфракрасными обогревателями

На новых «умных» остановках в Кемерово установили инфракрасные обогреватели. Источники тепла появился в павильонах у Драматического театра, Парка Ангелов и Искитимского моста. Обогреватели включаются автоматически и только, когда на остановке есть люди.

«Павильоны ожидания оборудованы системой инфракрасных обогревателей, которые начинают работу при температуре ниже – 5°С. Отопительный прибор способен увеличить температуру внутри павильона на 5 – 7°C», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также остановки оснащены USB-разъемами и светильниками. Освещение автоматически включается в темное время суток. Режим работы зимой - с 18:00 до 9:00, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: kemerovo.ru