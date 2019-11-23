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Кузбасс и Тыву хотят связать прямым авиарейсом

Главная Общество
Кемерово
18:18 23 Ноября 2019
общество, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прямое авиасообщение между Кызылом и Кемерово, а также между Кызылом и Томском может быть запущено уже в 2020 году. Две авиакомпании направили советующие заявки в Росавиацию. В случае одобрения рейсы будут субсидироваться из бюджета Тывы. 

«В настоящее время рассматриваются эти заявки. До конца года должен быть решен этот вопрос», — сообщил начальник отдела транспортной инфраструктуры министерства дорожно-транспортного комплекса Тывы Артыш Сарыглар.

Кроме того, власти планируют организовать прямое авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Также в ближайшее время откроются рейсы из Кызыла в Монголию и Китай – тувинский аэропорт получил статус международного, построена новая взлетно-посадочная полоса.

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