Кемеровский вуз получит военный центр

В одном из кузбасских вузов может быть открыт военный учебный центр. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии минобороны РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседания прошло сегодня. На нем выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)», - приводит его слова ТАСС.

По словам Сергея Шойгу, формирование военного резерва и пополнение вооруженных сил профессиональными кадрами, до этого прошедшими обучение в вузе, «всегда являлись важнейшими составляющими обеспечения безопасности государства».

По данным Кузбасского государственного технического университета, в его составе работает также четыре филиала. Они расположены в Белово, Прокопьевске, Новокузнецке и Междуреченске.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Кемерове открылось президентское кадетское училище. За 272 дня его построили специалисты военно-строительного комплекса минобороны РФ.

Фото: сайт Кузбасского государственного технического университета