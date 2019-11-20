20 ноября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кемеровский вуз получит военный центр

Главная Общество
Кемерово
17:46 20 Ноября 2019
университет, минобороны, центр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В одном из кузбасских вузов может быть открыт военный учебный центр. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии минобороны РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседания прошло сегодня. На нем выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)», - приводит его слова ТАСС.

По словам Сергея Шойгу, формирование военного резерва и пополнение вооруженных сил профессиональными кадрами, до этого прошедшими обучение в вузе, «всегда являлись важнейшими составляющими обеспечения безопасности государства».

По данным Кузбасского государственного технического университета, в его составе работает также четыре филиала. Они расположены в Белово, Прокопьевске, Новокузнецке и Междуреченске.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Кемерове открылось президентское кадетское училище. За 272 дня его построили специалисты военно-строительного комплекса минобороны РФ.

Фото: сайт Кузбасского государственного технического университета

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В Шерегеше обсудили развитие сферы “апре-ски” на горнолыжных курортах России

В Шерегеше обсудили развитие сферы “апре-ски” на горнолыжных курортах России

18 Ноября 2019 г.
Там прошло Всероссийское совещание по горнолыжному туризму
Новости Кемерово: В Шерегеше стартовал горнолыжный сезон

В Шерегеше стартовал горнолыжный сезон

18 Ноября 2019 г.
На праздник приехало более 5 тыс. гостей
Новости Кемерово: В кузбасском Киселевске «подгоревшую» территорию не признали подработанной

В кузбасском Киселевске «подгоревшую» территорию не признали подработанной

14 Ноября 2019 г.
Жителей не будут переселять исключительно за счет бюджета
Новости Кемерово: Новый мэр кузбасской Юрги вступил в должность

Новый мэр кузбасской Юрги вступил в должность

12 Ноября 2019 г.
Работникам «Юрмаша» погасили долги по зарплате
Новости Кемерово: Мобильный фестиваль-лаборатория проекта «Гастрономическая карта России» откроет горнолыжный сезон в Шерегеше

Мобильный фестиваль-лаборатория проекта «Гастрономическая карта России» откроет горнолыжный сезон в Шерегеше

11 Ноября 2019 г.
В рамках открытия горнолыжного сезона запланирована обширная деловая программа
Новости Кемерово: Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

8 Ноября 2019 г.
На открытии горнолыжного сезона 16 ноября пройдет гастрономический фестиваль
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: «Кузбасс» вышел в «Финал четырех» мужского волейбольного Кубка России

«Кузбасс» вышел в «Финал четырех» мужского волейбольного Кубка России

18 Ноября 2019 г.
Новосибирцы и красноярцы не могли повторить этот успех
Новости Кемерово: Кемеровчанам предлагают пройтись «По следам легендарного оружейника»

Кемеровчанам предлагают пройтись «По следам легендарного оружейника»

18 Ноября 2019 г.
В краеведческом музее состоится квест
Новости Кемерово: Новосибирская фирма стала совладельцем угольного разреза в Кузбассе

Новосибирская фирма стала совладельцем угольного разреза в Кузбассе

18 Ноября 2019 г.
Продана треть уставного капитала ООО «Разрез Новобачатский»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<