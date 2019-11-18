В Шерегеше обсудили развитие сферы “апре-ски” на горнолыжных курортах России

Всероссийское совещание по горнолыжному туризму в рамках предпринимательского форума «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни» завершилось в Шерегеше.

Организатором совещания выступили Федеральное агентство по туризму, Кемеровское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Федерации рестораторов и отельеров и личном участии президента ФРИО Игоря Бухарова. В рамках Деловой программы эксперты из разных регионов России обсудили вопросы объединения горнолыжных курортов России для формирования качественного комплекса услуг «апре-ски» (бары, рестораны, оздоровительные центры, спортивные комплексы, клубы). Участие в обсуждении приняли представители крупнейших горнолыжных курортов из регионов России. Модератором мероприятия выступила известная теле- и радиоведущая Анна Шафран.

Открыло совещание выступление советника главы Ростуризма Наталии Осиповой по теме «Концепция развития горнолыжного туризма в России». Одним из важнейших вопросов, по словам советника, является инвестиционная привлекательность горнолыжных курортов и понимание стратегических задач их развития.

«Инвесторы хотят четкого понимания того, какие преференции они могут получить в том или ином регионе. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что развитие инфраструктуры не должно быть хаотичным. Инвесторы должны представлять, что они будут иметь через пять-десять лет и так далее. Они должны понимать финансовую модель развития курортов. Но зачастую мы сталкиваемся с тем, что единой модели развития инфраструктуры нет. Если мы посмотрим на «Розу Хутор», например, то увидим прекрасный курорт европейского класса. И все это потому, что изначально там была сделана большая работа и разработана модель развития. Именно так должна быть поставлена работа и в других регионах», - в частности прокомментировала Наталья Осипова.

В этой связи развитие сферы «апре-ски» на горнолыжных курортах является ключевой. Как отметили участники совещания, Шерегеш – одна их самых динамично развивающихся и перспективных площадок этой сферы в России. В рамках выступления на площадке совещания координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова рассказала о комплексе мультиформатных межотраслевых инструментов для формирования туристического бренда территории, формирования продукта и развития культуры «апре-ски».

«Сейчас в «Гастрономической карте России» 22 региона. Активную позицию занимают порядка девяти из них и Кузбасс – в этом числе. Наш фестиваль - это инструмент, созданный для того, чтобы максимальное количество людей могли получить возможность узнать о каждом регионе России за его пределами. Через СМИ, в которых мы рассказываем о наших мобильных фестивалях, через книги c уникальными рецептами от наших шефов-участников команды «Гастрономической карты России», через огромное количество качественного фото и видеоконтента, которое наша команда создала за два года. Гастрономия – большая часть культуры и традиций каждого региона. И наша задача показать эту уникальность», - сказала в своем выступлении Екатерина Шаповалова.

Также она анонсировала мобильный гастрономический фестиваль, который пройдет 16 ноября в Шерегеше в рамках открытия горнолыжного сезона «ЗИМА 2019/2020». Координатор федерального проекта подчеркнула, что гости открытия сезона смогут попробовать местную кухню в формате one-hand food (блюда, которые помещаются в одной руке), а меню сезона «ЗИМА 2019/2020», представленные шеф-поварами команды «Гастрономическая карта России», будут действовать до конца горнолыжного сезона в ресторанах и отелях-участниках проекта, а сами рестораны будут отмечены «Гастрономической картой России» на Google Картах.

«С чем сейчас ассоциируется Кузбасс гастрономический? Кузбасс – это хариус, колба, кедровый орех, Варламовская вишня из Осинников. Такие бренды как ваша осинниковская вишня – очень важны для формирования имиджа вашего региона. При этом каждый живущий в регионе должен понимать, что он сам выступает амбассадором своей - местной кухни и культуры гостеприимства. Местные не едят местное – я часто это повторяю. Но это значит только одно – все то, что привычно для вас может стать незабываемым открытием и, возможно даже, гастрономическим потрясением для гостей региона. Поэтому давайте рассказывать о шорских пебленах и телеутских пелмендэрах, как это уже сделала наша команда с участием вашей телеусткой певицы Натальи Чебельковой на фестивале «Кухни народов России» в День народного единства в Нижнем Новгороде. Давайте вместе открывать регионы нашей большой и удивительной страны и их кухню для друг друга и для всего мира», - объяснила Екатерина Шаповалова.

Центральной площадкой 16 ноября станет мобильный фуд-корт региональной кухни TASTE OF SIBERIA. В фудтраках ГАЗель NEXT специальной серии «Гастрономическая карта России» кузбасской командой шеф-поваров проекта будет представлено меню блюд кухни коренных народов Кузбасса – шорцев и телеутов, а также блюда, приготовленные шефами на базе локальных продуктов.

На площадке «Культ первых блюд» для гостей открытия горнолыжного сезона шефы ресторанов-участников «Гастрономической карты России» приготовят супы. В девяти казанах сварят самые разнообразные первые блюда, среди которых будут и традиционные – приготовленные по рецептам коренных народов Кузбасса шорцев и телеутов, а также авторские супы шефов, сваренные из местных продуктов.

Уху из хариуса приготовит Александр Глухов, шеф-повар ресторана «Альпен Клаб» (Шерегеш). Анатолий Лыкасов, шеф-повар ресторана «Волна» (Кемерово) сварит суп с копченой бараниной и перловкой «Урге». Здесь же можно будет попробовать «Тут паш» с мясом марала, клецками и овощами от хозяина апре-ски бара «Юрта» (Шерегеш) Николая Карышева. Пивной суп с копченой грудинкой приготовят Ольга Лебедева, со-владелица Семейной пивоварни Лебедевых и Вадим Карпуков, шеф-повар отеля-бара «Та Еще Птица» (Кемерово). Юшку из муксуна на пробу гостям открытия сезона представит основатель сети гостеприимства ResStar Вадим Сидоров и команда ресторана «Забой» (Кемерово). Фермерская солянка с грудинкой, ветчиной, копченостями из кузбасских хозяйств - участников фермерского кооператива «Калина-Малина» будет сварена Джасуром Муминовым, шеф-поваром кафе локальной кухни «Сенастог». Уху из осетра приготовит основатель ресторана «Каритшал» (Шерегеш) Александр Шмидт и его команда. Будет и Груздянка – это грибной суп с перловкой от шеф-повар ресторана PORT42 (Кемерово) Михаила Максимова и даже Тыквенный суп с козьим сыром - его приготовит Павел Сабенин, шеф-повар отеля «Три Совы» (Шерегеш).

Уникальной площадкой федерального проекта Ростуризма является гастрономическая Лаборатория. 16-го ноября ее проведут шеф-повара команды 42-го региона, а также постоянный участник федерального проекта «Гастрономическая карта России», шеф-повар самого высокого ресторана Европы Ruski (Москва) и шеф-повар Недель регионов-участников проекта «Гастрономическая карта России» Александр Волков-Медведев и Юрий и Ирина Манчук – совладельцы гастрономического кафе Charlie (Санкт-Петурбург). Вместе они создадут дегустационные сеты блюд и напитков в формате «апре-ски» для крупнейшего горнолыжного курорта Сибири Шерегеша.