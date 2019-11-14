В кузбасском Киселевске «подгоревшую» территорию не признали подработанной

Жители района кузбасского города Киселевска, где на месте заброшенных горных выработок произошли подземные пожары, не смогут переехать за счет бюджета. О причинах этого сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как выяснилось, этот район нельзя отнести к подработанным территориям. Данный статус позволяет использовать средства госпрограммы по переселению.

«Никакого угля там нет, и подработанных территорий нет. Мы не можем подвести эти дома под подработанные территории, они по закону не вписываются… Закон не позволяет…», - сказал сегодня на пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Как сообщали Sibnovosti.ru, первые сигналы о подземном пожаре в районе закрытой угольной шахты в Киселевске поступили весной этого года. Земля нагревалась до 170 градусов. Один из местных жителей получил ожог после того, как горячая земля попала ему в обувь. В июля власти приступили к ликвидации подземного горения, а полностью потушить пожар удалось к началу октября.

«Людей с этой территории надо переселять, это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями, они поддержали, встретимся здесь в начале августа снова, уже сейчас начинаем готовить документы для переселения», - написал в июне губернатор на своих страницах в соцсетях.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе киселевской мэрии, жителям было предложено использовать другие программы приобретения жилья с государственной поддержкой, но при участии личных средств. К настоящему времени документы на переселение подала только одна семья.

Фото: официальный сайт мэрии Киселевска