Новый мэр кузбасской Юрги вступил в должность

В кузбасском городе Юрга вступил в должность мэра Алексей Фомин. Ранее он был избран на этот пост по итогам голосования депутатов горсовета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С 6 сентября 2018 года Алексей Фомин работал главой Кемеровского района области. Спустя год был назначен и. о. главы Юргинского городского округа. Его предшественник Сергей Попов досрочно ушел в отставку.

В числе главных проблем жителей Юрги – тяжелое финансовое положение градообразующего «Юргинского машиностроительного завода» и стабильность теплоснабжения (ТЭЦ предприятия обеспечивает теплом большую часть города).

По данным сайта администрации Кемеровской области, к началу этой недели долги по зарплате перед работниками «Юрмаша» были погашены. Они достигали 95,2 млн руб. Сегодня губернатор Сергей Цивилев потребовал повысить температуру в домах жителей, подключенных к юргинской ТЭЦ, до установленных значений.

«Сейчас фиксируется недогрев теплоносителя. Но температура постоянно растет - полтора градуса в час. На месте специалист ТЭЦ доложил, что сейчас работают котлы №№2, 3, 5, котел №1 – в текущем ремонте… Также пиковые газовые котлы №№6 и 7 готовы к использованию и с сегодняшнего дня началась подача газа, благодаря чему запущен котел №7», - сообщили в пресс-службе администрации области.

Как писали Sibnovosti.ru, владельцем ООО «Юрмаш» является научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», входящая в «Ростех». В январе 2019 года было объявлено о том, что кузбасское предприятие перейдет в состав «Уральской горно-металлургической компании», но этого так и не произошло. В начале октября стало известно об отставке гендиректора предприятия Анатолия Лазарева.

Фото: сайт администрации Кемеровской области