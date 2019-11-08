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Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

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Кемерово
18:36 8 Ноября 2019
курорт, горнолыжник, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Праздник «Шерегеш фест» состоится в Кузбассе на крупнейшем горнолыжном курорте России 16 ноября. В его программе – торжественное открытие сезона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Расписание мероприятий опубликовано на сайте курорта. На этот раз, одним из наиболее заметных событий праздника станет гастрономический фестиваль. Он пройдет под эгидой проекта «Гастрономическая карта России». Как писали Sibnovosti.ru, в конце октября кемеровский губернатор Сергей Цивилев и команда шеф-поваров Кузбасса представили кухню региона в московском ресторане Ruski. Это событие также прошло в рамках проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России».

Что касается спортивной части праздника, то его гостей ждут баттлы «Кто круче: горнолыжники или сноубордисты?» и «Кто круче: блогеры или селебрити?», массовый забег «Царь горы», показательные выступления и соревнования сноубордистов.

Также с 16 ноября по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням по маршруту Прокопьевск – Новокузнецк – Чугунаш возобновит работу туристический поезд «Шерегеш-экспресс».

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

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