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Бобер в яблочном маринаде: Кузбасс представил свою кухню в Москве

Главная Общество
Кемерово
18:39 31 Октября 2019
туризм, карта, ресторан
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве в рамках проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» стартовала «Неделя Кузбасса». Она открылась гала-ужином в ресторане Ruski, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В мероприятии приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна. Как сообщили в Ростуризме, глава региона выбрал для приготовления на гала-ужине пелбен. Это шорские пельмени с добавлением кедрового ореха, которые варятся в молоке. Тесто для таких пельменей шорцы, живущие на юге Кузбасса, изготавливают из ржаной муки.

«Команда шеф-поваров региона познакомила гостей с традиционными блюдами и специалитетами. В меню вечера были: «Шахтерский тормозок «Уголек» (крученое сало со сливочным кремом в угольной панировке); сибирские деликатесы из рек Кузбасса – строганина из муксуна, помакуха на кедровом масле, сугудай из муксуна; паштет из мяса кабана с аджикой из «Варламовской вишни», студень из белых грибов; пивной суп с копченой грудинкой и бородинским хлебом; хариус на углях с топинамбуром; тушенка из лося, котлеты из марала с черемшой, бобер в яблочном маринаде с гарниром из перловой каши с лесными грибами; черемуховый бисквит со сливочным кремом и мороженым из черемухи и чаем на кедровом молоке с вареньем из кедровой шишки; бальзам «Мустаг», - перечислил блюда сайт Ростуризма.  

Как писали Sibnovosti.ru, 29 мая 2019 года в Москве прошла аналогичная презентация кухни Республики Алтай.

Фото: сайт Ростуризма

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