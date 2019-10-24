Прямой авиарейс может связать Новокузнецк и Томск уже в 2020 году

Власти Кемеровской области планируют открыть прямое авиасообщение между Новокузнецком и Томском. Полеты между городами могут стартовать уже в 2020 году. Об этой инициативе сообщили представители новокузнецкого аэропорта на пресс-конференции по развитию авиаперевозок в Кузбассе.

Для дальнейшего развития авиасообщения между городами Сибири потребуется реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая может начаться в ближайшие годы.

Отметим, что 28 октября открываются прямые рейсы между Новокузнецком и Красноярском. Два полета в неделю – по понедельникам и пятницам – будет выполнять авиакомпания NordStar.

Маршрут будут обслуживать турбовинтовые самолеты ATR 42-500, предает корреспондент Sibnovosti.ru. Стоимость перелета туда-обратно составит 4,5 тысячи рублей.