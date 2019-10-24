24 октября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Прямой авиарейс может связать Новокузнецк и Томск уже в 2020 году

Главная Общество
Кемерово
16:31 24 Октября 2019
общество, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Власти Кемеровской области планируют открыть прямое авиасообщение между Новокузнецком и Томском. Полеты между городами могут стартовать уже в 2020 году. Об этой инициативе сообщили представители новокузнецкого аэропорта на пресс-конференции по развитию авиаперевозок в Кузбассе.

Для дальнейшего развития авиасообщения между городами Сибири потребуется реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая может начаться в ближайшие годы.

Отметим, что 28 октября открываются прямые рейсы между Новокузнецком и Красноярском. Два полета в неделю – по понедельникам и пятницам – будет выполнять авиакомпания NordStar.

Маршрут будут обслуживать турбовинтовые самолеты ATR 42-500, предает корреспондент Sibnovosti.ru. Стоимость перелета туда-обратно составит 4,5 тысячи рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Новокузнецкий аэропорт прирастет новым терминалом

Новокузнецкий аэропорт прирастет новым терминалом

20 Октября 2019 г.
ВВП также будет реконструирована
Новости Кемерово: Власти Кемерова заявили о сносе старинного здания Медакадемии

Власти Кемерова заявили о сносе старинного здания Медакадемии

20 Октября 2019 г.
На его месте запланирован жилой комплекс
Новости Кемерово: В Братске в сквере 45 квартала запустили пешеходный фонтан

В Братске в сквере 45 квартала запустили пешеходный фонтан

15 Октября 2019 г.
Водное сооружение украшает светодинамическая подсветка
Новости Кемерово: Фотографы сделали виртуальную карту Шорского нацпарка

Фотографы сделали виртуальную карту Шорского нацпарка

9 Октября 2019 г.
Каждый желающий может прогуляться по виртуальной реальности
Новости Кемерово: С конца октября из Красноярска запускают рейсы в Новокузнецк

С конца октября из Красноярска запускают рейсы в Новокузнецк

9 Октября 2019 г.
На маршруте будут работать турбовинтовые самолеты ATR 42-500
Новости Кемерово: В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

9 Октября 2019 г.
Предложения доступны в базе «Работа в России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Кузбассе медведь растерзал охотника

24 Октября 2019 г.
Животное застрелили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<