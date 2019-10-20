Новокузнецкий аэропорт прирастет новым терминалом

В новокузнецком аэропорту построят новый двухэтажный международный терминал. Проект реализуют к началу 2022 года. Также в воздушной гавани планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу.

Проект уже заказан — это будет терминал площадью более 3 тысяч «квадратов». Работы начнут весной 2020 года. Объект предназначен для обслуживания прилетающих и вылетающих пассажиров.

Также в следующем году расширится полетная программа из Новокузнецка в Казань, Омск, Горно-Алтайск, Иркутск, Томск и Екатеринбург.