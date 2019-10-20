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Власти Кемерова заявили о сносе старинного здания Медакадемии

Главная Общество
Кемерово
10:56 20 Октября 2019
общество, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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Старинное здание Медакадемии, расположенное на улице 40 лет Октября, снесут до конца года. Об этом сообщил в своем еженедельном отчете глава города Илья Середюк. 

«Недавно мы получили хорошую новость о передаче в муниципальную собственность старого аварийного здания Медакадемии на улице 40 лет Октября, 6. Оно находилось в федеральной собственности, и муниципальные службы не могли приступить к его сносу. И вот на текущей неделе мы получили информацию, что такое решение принято. Буквально в ближайшие две недели мы оформляем все документы. А в ноябре-декабре мы планируем снос этого здания», — сказал глава города. 

На месте здания бывшей Медакадемии запланирован новый жилой дом. Но в рамках публичных слушаний жители Кемерова могут рассказать о своих предпочтениях.

«Если жители Кировского посчитают, что там должно быть что-то иное, мы готовы выслушать их предложения», — подытожил глава города.

Фото: vse42.ru

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