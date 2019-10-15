В Братске в сквере 45 квартала запустили пешеходный фонтан

Жители Братска в разгар осени смогли полюбоваться работой нового пешеходного фонтана. Подрядчик в тестовом режиме запустил водное сооружение в сквере 45 квартала на правобережье города. Новый фонтан украшает светодинамическая подсветка, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на администрацию Братска.

«Новый пешеходный фонтан, представляет собой светодинамическое устройство, которое включает в себя 16 форсунок, 16 фонарей, насосное и электронное оборудование. Это — часть работ по благоустройству сквера в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — сообщили в мэрии.

В этом сезоне фонтан включили всего на несколько часов, а уже в следующем году с наступлением тепла он начнет работать в ежедневном режиме.

Фото: bratsk-city.ru