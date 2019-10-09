Фотографы сделали виртуальную карту Шорского нацпарка

Профессиональные кемеровские фотографы Дмитрий Нуриев и Олег Бабкин сделали уникальные съемки на территории Шоркого национального парка и Горной Шории. В объективе оказались природные пейзажи, а также представители флоры и фауны заповедника: водопад «Сага», пещеры «Азасская» и «Грандиозная», кордоны «Медная» и «Карчит». Из получившихся снимков будет создан виртуальный проект — любой желающий сможет посмотреть на виды Шорского парка, не выходя из дома. Проект заработает в конце года.

«Панорамный тур позволит заглянуть и увидеть тайные уголки первозданной природы из любой точки мира. Оказаться в гуще событий и посмотреть виртуальные экскурсии можно будет с мобильных устройств и компьютеров», — рассказали организаторы съемки.

Отметим, что фотосессия прошла в рамках проекта VR Kuzbass — авторы визуализируют музеи и уникальные места Кемеровской области. К 2020 году в Кузбассе более 130 музеев станут виртуальными.

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»