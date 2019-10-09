С конца октября из Красноярска запускают рейсы в Новокузнецк

Из Красноярска в Новокузнецк открывается прямой авиарейс. Полеты в Кемеровскую область с 28 октября начнет авиакомпания NordStar. В расписании стоит два рейса в неделю — по понедельникам и пятницам.

Вылеты из Красноярска запланированы на 19:05. Прибытие в аэропорт им. Бориса Волынова в Новокузнецке — в 20:35. Обратный рейс будет отправляться в 21:35, прибытие в Красноярск — в 22:55.

На маршруте будут работать турбовинтовые самолеты ATR 42-500, предает корреспондент Sibnovosti.ru. Время полета составит около 1,5 часов. Перелет в оба конца обойдется пассажирам примерно в 4,5 тысячи рублей.

Напомним, что в апреле авиакомпания «S7» запустила прямые рейсы из Красноярска в Кемерово.