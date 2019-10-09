В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

Красноярский край вошел в число регионов с наибольшим количеством вакансий с высокой зарплатой. По данным агентства труда и занятости населения, в крае более 7 тысяч предложений о работе с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Все они представлены в государственной информационной системе «Работа в России».

«Лидерами по числу высокооплачиваемых предложений являются сферы строительства, добывающей промышленности и транспорта, где востребованы машинисты буровых установок, инженеры, водители грузового транспорта, начальники участков. Уровень оплаты труда некоторых специалистов может достигать 200–300 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что в числе регионов с наибольшим количеством «дорогих» вакансий также республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.