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В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

Главная Общество
Кемерово
09:38 9 Октября 2019
вакансии, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край вошел в число регионов с наибольшим количеством вакансий с высокой зарплатой. По данным агентства труда и занятости населения, в крае более 7 тысяч предложений о работе с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Все они представлены в государственной информационной системе «Работа в России».

«Лидерами по числу высокооплачиваемых предложений являются сферы строительства, добывающей промышленности и транспорта, где востребованы машинисты буровых установок, инженеры, водители грузового транспорта, начальники участков. Уровень оплаты труда некоторых специалистов может достигать 200–300 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что в числе регионов с наибольшим количеством «дорогих» вакансий также республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.

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