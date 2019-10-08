В Красноярске открыт набор школьников в трудовой отряд главы города

В Красноярске начинается набор подростков в трудовой отряд главы города. Требуются активисты от 14 до 18 лет, готовые заниматься работами по благоустройству города. Из школьников сформируют бригады, которые займутся уборкой мусора и ликвидаций незаконных объявлений. Кроме того, для ребят предусмотрена и культурная программа – участие в мастер-классах и экскурсиях.

Прием заявок для трудоустройства на ноябрь стартует в среду, 10 октября, в 15:00 на сайте отряд.мымолодые.рф, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Школьникам через сайт gosuslugi.ru необходимо предоставить полный пакет документов: копии паспорта, СНИЛС, реквизиты сберегательного счета, медицинскую справку, разрешение от родителей, справку с места учебы с указанием времени обучения. Также документы можно принесли в структурное подразделение трудового отряда главы города.