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В Красноярске открыт набор школьников в трудовой отряд главы города

Главная Общество
Кемерово
10:42 8 Октября 2019
общество, красноярск, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске начинается набор подростков в трудовой отряд главы города. Требуются активисты от 14 до 18 лет, готовые заниматься работами по благоустройству города. Из школьников сформируют бригады, которые займутся уборкой мусора и ликвидаций незаконных объявлений. Кроме того, для ребят предусмотрена и культурная программа – участие в мастер-классах и экскурсиях.

Прием заявок для трудоустройства на ноябрь стартует в среду, 10 октября, в 15:00 на сайте отряд.мымолодые.рф, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Школьникам через сайт gosuslugi.ru необходимо предоставить полный пакет документов: копии паспорта, СНИЛС, реквизиты сберегательного счета, медицинскую справку, разрешение от родителей, справку с места учебы с указанием времени обучения. Также документы можно принесли в структурное подразделение трудового отряда главы города.

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