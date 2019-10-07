Красноярская администрация изымает участки под строительство дороги

Красноярские власти намерены изъять 135 частных земельных участков в микрорайоне Солнечный для строительства новой дороги. В планах администрации проложить магистраль к жилому комплексу «Снегири», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорога пройдет в границах улиц Гриболевской, Ольховой, Соколовской, Черемуховой, сообщил на комиссии горсовета руководитель департамента градостроительства Роман Соколов.

Полностью завершить строительство планируют в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 440 млн рублей – магистраль будет профинансирована в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На выплату компенсаций владельцам участков в Солнечном предусмотрено 80 млн рублей. Изъятие земель планируют начать в 2020 году.