7 октября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Красноярская администрация изымает участки под строительство дороги

Главная Общество
Кемерово
10:22 7 Октября 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские власти намерены изъять 135 частных земельных участков в микрорайоне Солнечный для строительства новой дороги. В планах администрации проложить магистраль к жилому комплексу «Снегири», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорога пройдет в границах улиц Гриболевской, Ольховой, Соколовской, Черемуховой, сообщил на комиссии горсовета руководитель департамента градостроительства Роман Соколов.

Полностью завершить строительство планируют в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 440 млн рублей – магистраль будет профинансирована в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На выплату компенсаций владельцам участков в Солнечном предусмотрено 80 млн рублей. Изъятие земель планируют начать в 2020 году.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Бесплатная парковка в аэропорту Красноярска закрыта на ремонт

Бесплатная парковка в аэропорту Красноярска закрыта на ремонт

7 Октября 2019 г.
Водителям предлагают оставлять машины там, где раньше был шлагбаум
Новости Кемерово: В кузбасском городе потушили подземный пожар

В кузбасском городе потушили подземный пожар

3 Октября 2019 г.
На это ушло несколько месяцев
Новости Кемерово: В детсадах и школах Красноярска проведут ревизию опасных деревьев

В детсадах и школах Красноярска проведут ревизию опасных деревьев

1 Октября 2019 г.
Взамен старых деревьев высадят новые
Новости Кемерово: Тарифы на услуги ЖКХ в Красноярске с начала года повысились на 5,4%

Тарифы на услуги ЖКХ в Красноярске с начала года повысились на 5,4%

24 Сентября 2019 г.
Больше всего подорожало обращение с твердыми коммунальными отходами
Новости Кемерово: Для детей военнослужащих в Юрге построят школу по нацпроекту

Для детей военнослужащих в Юрге построят школу по нацпроекту

21 Сентября 2019 г.
Проект реализуют в 2021 году
Новости Кемерово: Коммунальщики взыскали ущерб с граффитистов за испорченные фасады в Красноярске

Коммунальщики взыскали ущерб с граффитистов за испорченные фасады в Красноярске

20 Сентября 2019 г.
По решению суда вандалы выплатят 50 тысяч рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Жертвами пожара в Новокузнецке стали три человека

Жертвами пожара в Новокузнецке стали три человека

2 Октября 2019 г.
Загорелся склад кровельных изделий
Новости Кемерово: Для кузбасского курорта готовят модернизацию очистных сооружений

Для кузбасского курорта готовят модернизацию очистных сооружений

2 Октября 2019 г.
Их мощность должна вырасти вдвое
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<