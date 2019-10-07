Бесплатная парковка в аэропорту Красноярска закрыта на ремонт

В аэропорту Красноярска не работает бесплатная парковка. В пресс-службе аэровокзала предупредили, что стоянка закрыта на ремонт до 30 сентября. Рабочие монтируют новое освещение и окрашивают ограждения. При этом для водителей доступна альтернативное место под парковку, за которое не придется платить, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Чтобы попасть на другую парковку, нужно по кольцу уйти на первый съезд, проехать до жилых домов поселка Аэропорт, а затем свернуть налево. Раньше на этом месте был установлен шлагбаум, но сейчас его оттуда убрали. Напоминаем, что также до аэропорта можно добраться на автобусе, каршеринговой машине или такси», — цитирует радио «Красноярск-Главный» пресс-секретаря красноярского аэропорта.

Напомним, время бесплатной стоянки на основной парковке около нового терминала аэропорта «Красноярск» составляет 15 минут.