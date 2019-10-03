В кузбасском городе потушили подземный пожар

В кузбасском городе Киселевске полностью ликвидировали подземный пожар. Работы пришлось провести в несколько этапов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первые сигналы о подземном пожаре в районе закрытой угольной шахты поступили весной этого года. Земля нагревалась до 170 градусов по Цельсию. В июля власти приступили к ликвидации подземного горения.

«На первом этапе велась проливка нижних слоев грунта… Вторым этапом в скважины подавали газообразный азот с пенообразующей жидкостью. Азот по весу тяжелее кислорода, он «лег» на уже пропитанный грунт нижних слоев, вымещая с глубины кислород. На третьем этапе специалисты сделали в верхних слоях грунта карты и уже через них подавали воду с глиной. Это был завершающий этап по устранению нагрева», - говорится в сообщении официального сайта Киселевска.

По данным ТАСС, при рекультивации участок разровняют, для формирования устойчивого пласта сформируют глиняную подушку, поверх которой будет уложен грунт. Работы планируется завершить до первого снега. Весной здесь высадят деревья и благоустроят территорию.

Фото: официальный сайт мэрии Киселевска