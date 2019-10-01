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В детсадах и школах Красноярска проведут ревизию опасных деревьев

Главная Общество
Кемерово
16:37 1 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярска начинают ревизию зеленых насаждений в детсадах и школах города. Делают это, чтобы предотвратить трагедии, как в соседних регионах.

Напомним, в прошлом году в Кемерове во дворе школы на ребенка упало дерево, а недавно в Краснодаре аварийный тополь придавил двухлетних малышей – одна девочка погибла.

Большинство деревьев в школах и садах Красноярска высажены более 40 лет назад. Некоторые растения стали опасными. По итогам ревизии, старые насаждения спилят, а взамен высадят новые.

«В среднем на территории каждого из учреждений замене подлежат порядка пяти-десяти деревьев. К аварийным насаждениям, например, специалисты относят сухостои, которые могут сломаться даже от слабого ветра. Также небезопасны деревья со структурными нарушениями, глубокими трещинами, сильно искривленными стволами, повреждённой корневой системой, «язвами» и грибковыми заболеваниями», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что деревья проверят на территории 350 учреждений.

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