В детсадах и школах Красноярска проведут ревизию опасных деревьев

Власти Красноярска начинают ревизию зеленых насаждений в детсадах и школах города. Делают это, чтобы предотвратить трагедии, как в соседних регионах.

Напомним, в прошлом году в Кемерове во дворе школы на ребенка упало дерево, а недавно в Краснодаре аварийный тополь придавил двухлетних малышей – одна девочка погибла.

Большинство деревьев в школах и садах Красноярска высажены более 40 лет назад. Некоторые растения стали опасными. По итогам ревизии, старые насаждения спилят, а взамен высадят новые.

«В среднем на территории каждого из учреждений замене подлежат порядка пяти-десяти деревьев. К аварийным насаждениям, например, специалисты относят сухостои, которые могут сломаться даже от слабого ветра. Также небезопасны деревья со структурными нарушениями, глубокими трещинами, сильно искривленными стволами, повреждённой корневой системой, «язвами» и грибковыми заболеваниями», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что деревья проверят на территории 350 учреждений.