Тарифы на услуги ЖКХ в Красноярске с начала года повысились на 5,4%

Красноярскстат зафиксировал рост тарифов на услуги ЖКХ в Красноярском крае. По данным аналитиков, с начала года средний рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе составил 5,4%.

Больше всего подорожало обращение с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после «мусорной реформы», которая выпала на начало года, тарифы выросли сразу на 67,1%. Водоотведение подорожало на 6,1%, горячая вода теперь стоит на 5,7% дороже, а за отопление жители Красноярского края стали платить на 5,6% больше.

Статья «содержание и ремонт жилья» выросла на 5,5% для государственных и муниципальных домов, для собственников - на 5,4%.

Газоснабжение подорожало на 3,1%, тарифы на электричество повысились от 4 до 4,7%.

Напомним, что в этом году тарифы на услуги ЖКХ индексировались дважды: с 1 января в связи с повышением НДС, с 1 июля – ежегодное повышение.