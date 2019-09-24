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Тарифы на услуги ЖКХ в Красноярске с начала года повысились на 5,4%

Главная Общество
Кемерово
17:35 24 Сентября 2019
общество, красноярск, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярскстат зафиксировал рост тарифов на услуги ЖКХ в Красноярском крае. По данным аналитиков, с начала года средний рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе составил 5,4%.

Больше всего подорожало обращение с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после «мусорной реформы», которая выпала на начало года, тарифы выросли сразу на 67,1%. Водоотведение подорожало на 6,1%, горячая вода теперь стоит на 5,7% дороже, а за отопление жители Красноярского края стали платить на 5,6% больше.

Статья «содержание и ремонт жилья» выросла на 5,5% для государственных и муниципальных домов, для собственников - на 5,4%.

Газоснабжение подорожало на 3,1%, тарифы на электричество повысились от 4 до 4,7%.

Напомним, что в этом году тарифы на услуги ЖКХ индексировались дважды: с 1 января в связи с повышением НДС, с 1 июля – ежегодное повышение.

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