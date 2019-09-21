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Для детей военнослужащих в Юрге построят школу по нацпроекту

Главная Общество
Кемерово
11:56 21 Сентября 2019
красноярск, общество, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Для детей военнослужащих гарнизона в Юрге построят школу на 550 мест — проект реализуют к 2021 году. Сейчас школьникам из военного городка приходится ездить в ближайшие учреждения за пять километров от дома, об этом журналистам рассказали в департаменте образования и науки Кузбасса.

Школу возведут в рамках нацпроекта «Образование». Строительство нового здания позволит разгрузить учреждения в городе, которые принимают детей в две смены. 

Работы на объекте начнут уже в следующем году, после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу. 

Напомним, в рамках нацпроекта к 2021 году в Кемеровской области возведут 8 новых образовательных учреждений. Цифровые школы планируют построить в Белове, Анжеро-Судженске, Юрге и Тайге, а также в жилых районах Кемерова и Новокузнецка. 

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