Для детей военнослужащих в Юрге построят школу по нацпроекту

Для детей военнослужащих гарнизона в Юрге построят школу на 550 мест — проект реализуют к 2021 году. Сейчас школьникам из военного городка приходится ездить в ближайшие учреждения за пять километров от дома, об этом журналистам рассказали в департаменте образования и науки Кузбасса.

Школу возведут в рамках нацпроекта «Образование». Строительство нового здания позволит разгрузить учреждения в городе, которые принимают детей в две смены.

Работы на объекте начнут уже в следующем году, после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.

Напомним, в рамках нацпроекта к 2021 году в Кемеровской области возведут 8 новых образовательных учреждений. Цифровые школы планируют построить в Белове, Анжеро-Судженске, Юрге и Тайге, а также в жилых районах Кемерова и Новокузнецка.