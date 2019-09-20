Коммунальщики взыскали ущерб с граффитистов за испорченные фасады в Красноярске

Крупнейшая управляющая компания Красноярска «ЖСК» через суд взыскала компенсацию материального ущерба с граффитистов, которые испортили фасады домов в краевом центре.

Двое молодых людей краской из баллончиков разрисовали пять зданий. Полиция расценила это как мелкое хулиганство, а коммунальщики направили иск в суд для взыскания причиненного ущерба.

Высшая инстанция удовлетворила требования управляющей компании в полном объеме, обязав их выплатить 50 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки.

В пресс-службе УК «ЖСК» отметили, если хулиганы добровольно не выплатят компенсацию, компания обратится в суд с требованием о принудительном взыскании ущерба, передает корреспондент Sibnovosti.ru.