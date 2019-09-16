16 сентября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Судебные приставы в Красноярске провели массовые аресты автомобилей алиментщиков

Главная Общество
Кемерово
16:42 16 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске судебные приставы провели массовые аресты автомобилей неплательщиков по алиментам. В ведомстве сообщили, что за две недели было арестовано более 10 машин – это мера считается очень действенной и стимулирует людей погасить задолженности.

Так, житель Свердловского района Красноярска решил выплатить трем детям долг по алиментам в 400 тысяч рублей после того, как приставы арестовали два его грузовика. 

«Узнав от представителя ведомства, что готовится пакет документов для передачи транспортных средств на реализацию, должник пересмотрел свое отношение к родительским обязанностям, встретился с бывшей супругой и оплатил часть задолженности», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Кроме того, должник договорился с бывшей женой в дальнейшем решать вопросы, связанные с содержанием детей, без вмешательства судебных приставов. 

Житель Советского района Красноярска накопил перед своим ребенком долг в полмиллиона рублей. Официального дохода у мужчины не было, платить алименты он не собирался.

Судебные приставы наложили арест на его имущество – автомобиль «Газель». Даже после этого нерадивый отец не торопился выплачивать долг, поэтому грузовик был реализован. Деньги переданы в счет уплаты алиментов. Мужчина также привлечен к административной ответственности в виде 10 часов обязательных работ по факту неуплаты долга.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В Красноярске пройдет ярмарка вакансий для медиков

В Красноярске пройдет ярмарка вакансий для медиков

10 Сентября 2019 г.
Заявки на подбор персонала подали 20 организаций
Новости Кемерово: Красноярский край закупит на федеральные деньги школьные автобусы и машины скорой помощи

Красноярский край закупит на федеральные деньги школьные автобусы и машины скорой помощи

5 Сентября 2019 г.
Приказы о выделении средств подписал премьер Дмитрий Медведев
Новости Кемерово: Открытие сквера на месте «Зимней вишни» в Кемерове пришлось перенести

Открытие сквера на месте «Зимней вишни» в Кемерове пришлось перенести

2 Сентября 2019 г.
Строителям «Сквера ангелов» понадобилось еще около двух недель
Новости Кемерово: Открылось кемеровское Президентское кадетское училище

Открылось кемеровское Президентское кадетское училище

1 Сентября 2019 г.
Его строительство началось в декабре прошлого года
Новости Кемерово: В Кузбассе рассчитали пенсию по партбилету КПСС

В Кузбассе рассчитали пенсию по партбилету КПСС

29 Августа 2019 г.
Пенсионерка получила доплату в размере более 160 тыс. рублей
Новости Кемерово: Красноярские активисты выиграли гранты на 5 млн рублей на фестивале «Таврида – АРТ»

Красноярские активисты выиграли гранты на 5 млн рублей на фестивале «Таврида – АРТ»

27 Августа 2019 г.
ни направят деньги на реализацию своих проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Красноярцы принесли сборной России четыре медали на первенстве Европы по кикбоксингу

Красноярцы принесли сборной России четыре медали на первенстве Европы по кикбоксингу

16 Сентября 2019 г.
В зачете сборная одержала победу
Новости Кемерово: Для отдаленного поселка в Кузбассе построят гибридную энергоустановку

Для отдаленного поселка в Кузбассе построят гибридную энергоустановку

13 Сентября 2019 г.
Она предполагает одновременное применение дизельных генераторов и солнечной энергии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<