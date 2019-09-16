Судебные приставы в Красноярске провели массовые аресты автомобилей алиментщиков

В Красноярске судебные приставы провели массовые аресты автомобилей неплательщиков по алиментам. В ведомстве сообщили, что за две недели было арестовано более 10 машин – это мера считается очень действенной и стимулирует людей погасить задолженности.

Так, житель Свердловского района Красноярска решил выплатить трем детям долг по алиментам в 400 тысяч рублей после того, как приставы арестовали два его грузовика.

«Узнав от представителя ведомства, что готовится пакет документов для передачи транспортных средств на реализацию, должник пересмотрел свое отношение к родительским обязанностям, встретился с бывшей супругой и оплатил часть задолженности», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Кроме того, должник договорился с бывшей женой в дальнейшем решать вопросы, связанные с содержанием детей, без вмешательства судебных приставов.

Житель Советского района Красноярска накопил перед своим ребенком долг в полмиллиона рублей. Официального дохода у мужчины не было, платить алименты он не собирался.

Судебные приставы наложили арест на его имущество – автомобиль «Газель». Даже после этого нерадивый отец не торопился выплачивать долг, поэтому грузовик был реализован. Деньги переданы в счет уплаты алиментов. Мужчина также привлечен к административной ответственности в виде 10 часов обязательных работ по факту неуплаты долга.