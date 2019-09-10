В Красноярске пройдет ярмарка вакансий для медиков

Более 20 медицинских организаций Красноярского края примут участие в ярмарке вакансий «Территория кадровых решений». У докторов и медперсонала будет возможность рассмотреть предложения ведущих медучреждений региона - перинатального центра и краевой клинической больницы. В эти организации требуются анестезиологи-реаниматологи, акушеры, медсестры, терапевты, гематологи, нефрологи.

Среднему медперсоналу обещают зарплаты от 25 тысяч рублей, врачам – от 50 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Агентство труда и занятости населения Красноярского края.

Соискателям и работодателям, которые хотят принять участие в ярмарке, советуют заполнить анкету на интерактивном портале агентства труда и занятости населения. Собеседования состоятся 25 сентября в МВДЦ «Сибирь».