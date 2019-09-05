Красноярский край закупит на федеральные деньги школьные автобусы и машины скорой помощи

Красноярский край получит новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Приказы о выделении средств из федерального бюджета подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

До конца года в регион поступят 70 школьных автобусов, в которых будет от 11 до 31 посадочных места.

«Регион стал одним из лидеров по объему предоставленных из Федерации автобусов. До 30 сентября в министерстве образования будет идти прием заявок от муниципалитетов. По итогам конкурса определят территории, которые получат транспортные средства», – рассказала министр образования края Светлана Маковская.

В приоритете окажутся территории, срок эксплуатации школьных автобусов в которых превышает 10 лет.

Также до конца года в Красноярский край поступят 18 машин скорой помощи класса «B» и реанимобили. Они также будут распределены по территориям. Ранее край получил 50 новых машин скорой помощи класса «B» и 11 машин с реанимационным оборудованием класса «C».