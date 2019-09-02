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Открытие сквера на месте «Зимней вишни» в Кемерове пришлось перенести

Главная Общество
Кемерово
12:48 2 Сентября 2019
строительство, открытие, название
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове не удалось, как предполагалось ранее, открыть к 1 сентября сквер на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Работы по его созданию продолжаются, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Недели через две мы откроем Сквер ангелов – это удивительный парк, это место силы. Там построен фонтан, который не имеет аналогов в мире, там уже идут последние доработки», - сообщил сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной линейке в школе №7 (цитата по ТАСС).

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибло 60 человек. После пожара здание снесли, а на его месте стали строить сквер. Сначала власти сообщали о том, что строительные работы завершатся в августе 2019 года, затем – к 1 сентября.

В июле этого года на официальном сайте мэрии столицы Кузбасса завершилось голосование, в ходе которого кемеровчане выбирали название сквера. Больше всего голосов было отдано за «Сквер ангелов».

Фото: официальный сайт администрации Кемерова

 

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