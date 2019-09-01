Открылось кемеровское Президентское кадетское училище

В Кемерове открылось президентское кадетское училище. Его учениками стали 360 кадет пятых, шестых и седьмых классов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Здесь будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов. В рамках дополнительного образования ребята будут познавать робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники», - сказал в своем выступлении на открытии учебного заведения заместитель министра обороны России Николай Панков (цитата по ТАСС).

Президентское кадетское училище в Кемерове начали строить в декабре 2018 года. За 272 дня специалисты военно-строительного комплекса минобороны РФ возвели учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовую на 900 мест, плац для построения, спальный корпус на 360 мест, медпункт и спортивную инфраструктуру.

По данным ТАСС, в ходе второго этапа работ здесь будут построены еще два спальных корпуса на 480 мест. Кроме того, появятся спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном.

Фото: материалы военно-строительного комплекса минобороны РФ