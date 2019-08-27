Красноярские активисты выиграли гранты на 5 млн рублей на фестивале «Таврида – АРТ»

Пятеро активистов из Красноярского края выиграли гранты на общую сумму более 5 млн рублей на фестивале «Таврида – АРТ» в Крыму. Полученные деньги они направят на реализацию своих творческих проектов.

Так, красноярка Анастасия Новикова получит грантовую поддержку на открытие магазина социальной одежды «Барахолка» в Красноярске, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

«Создание благотворительного магазина социальной одежды и пунктов приема бывшей в употреблении одежды привлечет внимание к этой проблеме, заставит молодых людей задуматься. В целом задача социально предпринимательского проекта – обеспечить работой людей, стать финансово и организационно устойчивой структурой, работающей на благо окружающего мира», — отметила Анастасия.

Всего в конкурсе грантов на фестивале «Таврида – АРТ» участвовали 500 молодых деятелей культуры и искусств из разных уголков страны, победителями стали 130 человек.