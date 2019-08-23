На военном арсенале под Ачинском подорвут боеприпасы

В Центральном военном округе предупредили жителей Ачинска и поселка Каменка о проведении серии контролируемых взрывов на складе боеприпасов.

В пятницу, 23 августа, специалисты намерены утилизировать найденные снаряды. Операция пройдет под контролем и не будет представлять опасности для населения. В ЦВО призывают жителей сохранять спокойствие, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня, 23 августа, с 17.00 до 19.00 часов на территории технической зоны склада в безопасной для окружающих площадке спланировано проведение работ по контролируемому уничтожению найденных на территории склада опасных боеприпасов методом подрыва», — отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, что взрывы на складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка в Красноярском крае прогремели 5 августа в результате пожара на военном арсенале. Повторная серия взрывов состоялась 9 августа. Пострадали 40 человек, один из них погиб.