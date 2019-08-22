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В Красноярском крае подорожали школьные товары

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Кемерово
16:22 22 Августа 2019
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярскстат зафиксировал рост цен на все категории школьных товаров. Существеннее всего подорожала одежда. Чтобы обновить гардероб школьника, придется потратить на 4,5% больше, чем в прошлом году. 

Если рассматривать отдельные категории вещей, то больше всего подорожали брюки для мальчиков - на 9,1%, а также юбки – на 9,2%. Рубашки для мальчиков выросли в цене на 7,6%, спортивные костюмы – на 5,9%, блузки стали дороже на 3,1%.

В среднем брюки на мальчика в Красноярском крае стоят 1366 рублей, рубашки — 717 рублей, блузки на девочку — 1115 рублей, а юбки — около 1095 рублей. Спортивные костюмы в среднем обойдутся в 1692 рубля. 

На обувь придется потратить 1784 рубля, кроссовки стоят 1236 рублей, подсчитали в Красноярскстате.

Также выросли в цене канцелярские товары в среднем на 4,3%. Средняя стоимость ранца в Красноярском крае составляет 1800 рублей.

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