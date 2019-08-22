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Холдингу «Сибирский цемент» исполняется 15 лет

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Кемерово
15:01 22 Августа 2019
предприятие, строительство, производство, продукция
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Холдинг «Сибирский цемент» отмечает юбилей: 25 августа компании, являющейся одним из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе, исполнится 15 лет.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Кемерово 25 августа 2004 года.

В 2004-2005-м в структуру холдинга вошли Топкинский, Красноярский и Тимлюйский цементные заводы, «Горная компания», а также комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия. В то же время в составе «Сибцема» были созданы новые подразделения, перед каждым из них поставлены определенные цели. Так, в 2005 году в рамках централизации функций по снабжению предприятий сырьем, материалами, оборудованием, транспортом и запасными частями учрежден Торговый дом «Сибирский цемент». В 2006-м запущены первые производства сети «Сибирский бетон», образовано ООО «ЗапСибЦемент», отвечающее за реализацию продукции. В том же году частью холдинга стала транспортно-логистическая компания «КузбассТрансЦемент». В 2008-м объединены ремонтные службы заводов – создано ООО «Сибцемсервис». В 2011-2012 гг. «Сибирский цемент» приобрел акции АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент».

Холдингу «Сибирский цемент» исполняется 15 лет

В настоящее время предприятия холдинга способны ежегодно выпускать 5,6 млн тонн цемента, 1,8 млн кубических метров бетонных смесей, 606 тыс. кубических метров строительных растворов, 15 млн квадратных метров кровли, 3,4 млн квадратных метров плоских листов, 800 километров условных труб. В ассортименте – семь видов специальных и 13 общестроительных цементов, более 40 наименований хризотилцементных изделий, около 30 номенклатур бетонных смесей.

«Сегодня «Сибирский цемент» занимает прочные позиции на российском рынке. Обеспечивая стабильно высокое качество продукции и достойный сервис, компания успешно работает с широким кругом потребителей, – подчеркивает Президент АО «ХК «Сибцем» Олег Шарыкин. – Стратегии устойчивого развития будем следовать и в дальнейшем. Реализация масштабных программ технического перевооружения позволит нам сделать производства более эффективными и безопасными для окружающей среды, а участие в социальных проектах даст возможность содействовать повышению уровня жизни в регионах присутствия компании».

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»
По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»

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