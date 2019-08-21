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В поселке Каменка завершается ремонт детского сада, поврежденного взрывами

Главная Общество
Кемерово
15:10 21 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Каменка под Ачинском, где в начале августа прогремели взрывы из-за пожара на военном арсенале, завершается восстановление поврежденного детского сада. Строители заменили в здании окна, провели штукатурные и окрасочные работы.

Школа и другие социальные объекты, которые также пострадали в результате ЧС, должны быть восстановлены к 25 августа. Такую задачу поставил губернатор Александр Усс. В краевом правительстве заверили корреспондента Sibnovosti.ru, что рабочие укладываются в график.

«Ремонтно-восстановительные бригады коммунальных подразделений Министерства обороны РФ застеклили 99% деревянных оконных блоков в жилых домах многоэтажного сектора Каменки. Всего вставлено более 900 окон. Оставшиеся три деревянных оконных блока остеклят по прибытии жильцов в свои квартиры», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Военные строители заменили окна в подъездах многоквартирных домов, а также установили новые пластиковые оконные блоки в квартирах жителей. Кроме того, смонтировано 36 новых входных дверей и отремонтировано 40 внутрикомнатных перегородок.

Напомним, что взрывы на складе боеприпасов под Ачинском произошли 5 и 9 августа. Пострадали 40 человек, один из них погиб.

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