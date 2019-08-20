20 августа
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Трое красноярцев вошли в состав национальной сборной России WorldSkills Russia

Главная Общество
Кемерово
16:02 20 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские студенты вошли в состав национальной сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Всего в национальной команде 63 участника, трое из них представляют Красноярский край. Это студенты СибГУ Кристина Желтова и Федор Тимохов, которые завоевали награды в компетенциях «Программные решения для бизнеса» и «Командная работа на производстве» в 2017 году на V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

Еще один участник от Красноярского края - выпускник индустриально-металлургического техникума Владислав Грачев. Он участвовал в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018, где завоевал медальон за профессиональное мастерство, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

«Сборной предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма. Российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями до 1 млн рублей», - рассказали в ведомстве. 

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В нем будут участвовать 1 500 конкурсантов из 69 стран мира.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Красноярский остров Татышев включен в Ассоциацию парков и общественных пространств

Красноярский остров Татышев включен в Ассоциацию парков и общественных пространств

19 Августа 2019 г.
В ней состоят «Зарядье», ВДНХ, «Царицыно» и другие
Новости Кемерово: Дрон-рейсеры из Красноярска выступят на Этапе Кубка мира в Подмосковье

Дрон-рейсеры из Красноярска выступят на Этапе Кубка мира в Подмосковье

16 Августа 2019 г.
Соревнования состоится 17 и 18 августа
Новости Кемерово: Кемеровчанка представит Россию на «Миссис Земной шар»

Кемеровчанка представит Россию на «Миссис Земной шар»

13 Августа 2019 г.
Ксения Кривко поедет на конкурс в Китай
Новости Кемерово: Три высотки обманутых дольщиков на ул. Караульной в Красноярске достроят к концу года

Три высотки обманутых дольщиков на ул. Караульной в Красноярске достроят к концу года

2 Августа 2019 г.
Подрядчик возобновил работы на объектах
Новости Кемерово: В Советском районе Красноярска установили новые социальные торговые ряды

В Советском районе Красноярска установили новые социальные торговые ряды

2 Августа 2019 г.
Дачники могут реализовывать там свою продукцию
Новости Кемерово: В двух районах Красноярска проведут масштабные археологические раскопки

В двух районах Красноярска проведут масштабные археологические раскопки

1 Августа 2019 г.
Это связано со строительством дороги и пешеходного моста
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе достроили автобан

В Кузбассе достроили автобан

19 Августа 2019 г.
Строительство трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий обошлось в 21,45 млрд рублей
Новости Кемерово: Три человека погибли в ДТП в Кузбассе

Три человека погибли в ДТП в Кузбассе

17 Августа 2019 г.
Еще трое доставлены в больницу
Новости Кемерово: Все пострадавшие при взрывах выписаны из больницы Ачинска

Все пострадавшие при взрывах выписаны из больницы Ачинска

16 Августа 2019 г.
Пациенты после ЧП остались лишь в военном госпитале
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<