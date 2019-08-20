Трое красноярцев вошли в состав национальной сборной России WorldSkills Russia

Красноярские студенты вошли в состав национальной сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Всего в национальной команде 63 участника, трое из них представляют Красноярский край. Это студенты СибГУ Кристина Желтова и Федор Тимохов, которые завоевали награды в компетенциях «Программные решения для бизнеса» и «Командная работа на производстве» в 2017 году на V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

Еще один участник от Красноярского края - выпускник индустриально-металлургического техникума Владислав Грачев. Он участвовал в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018, где завоевал медальон за профессиональное мастерство, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

«Сборной предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма. Российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями до 1 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В нем будут участвовать 1 500 конкурсантов из 69 стран мира.