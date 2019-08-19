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Красноярский остров Татышев включен в Ассоциацию парков и общественных пространств

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Кемерово
16:31 19 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Татышев-парк Красноярска включен в Ассоциацию парков и общественных пространств. Это некоммерческая площадка для обмена опытом, в которой состоят лучшие места отдыха России и стран СНГ. В частности в Ассоциацию входят парк «Зарядье», парк Горького, ВДНХ, парк «Сокольники», Аптекарский огород, сад «Эрмитаж», музей-заповедник «Царицыно», Московский зоопарк, Красная площадь, парк «Красная Пресня», усадьба «Воронцово», парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Кроме того, стратегическим партнером Ассоциации является Испанская ассоциация парков и общественных садов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ruсо ссылкой на администрацию Красноярска. 

«Центр реализации социальных проектов» Красноярска, который занимается управлением острова Татышев, в августе уже принял участие в Международном парковом форуме профессионалов индустрии. Участники разбирали устройство общественных пространств в Испании и Италии. В мэрии заверили, что полученные красноярскими специалистами знания и опыт будут применяться при развитии общественных пространств Красноярска.

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