Дрон-рейсеры из Красноярска выступят на Этапе Кубка мира в Подмосковье

Команда красноярских дрон-рейсеров «DRD-Красноярск» едет на этап Кубка мира в Подмосковье. Соревнования состоятся в Химках 17 и 18 августа. Представлять Красноярск будут чемпион России по Drone Racing-2019 Иван Шульгин и бронзовый призер Чемпионата России-2018 Александр Ганин, а также тренер и руководитель красноярской команды по Drone Racing Евгений Юденко, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Красноярцы расценивают участие в этапе Кубка мира как подготовку к главным соревнованиям - Чемпионату мира в Китае, который состоится в ноябре.

«Несмотря на то, что конкуренция и на Этапе Кубка мира, и на самом Чемпионате очень серьезная, ребята настроены исключительно на победу. Дрон-рейсинг очень молодой вид спорта, но нашим красноярским спортсменам уже удалось заявить о себе, показать очень достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях. А это в первую очередь дает оценку городу Красноярску, как хорошей школе подготовки пилотов дронов», - сообщил и.о. директора «Центра технического проектирования» Евгений Юденко.

Отметим, что Drone Racing был признан официальным вида спорта в 2017 году.