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Дрон-рейсеры из Красноярска выступят на Этапе Кубка мира в Подмосковье

Главная Общество
Кемерово
16:40 16 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Команда красноярских дрон-рейсеров «DRD-Красноярск» едет на этап Кубка мира в Подмосковье. Соревнования состоятся в Химках 17 и 18 августа. Представлять Красноярск будут чемпион России по Drone Racing-2019 Иван Шульгин и бронзовый призер Чемпионата России-2018 Александр Ганин, а также тренер и руководитель красноярской команды по Drone Racing Евгений Юденко, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Красноярцы расценивают участие в этапе Кубка мира как подготовку к главным соревнованиям - Чемпионату мира в Китае, который состоится в ноябре.

«Несмотря на то, что конкуренция и на Этапе Кубка мира, и на самом Чемпионате очень серьезная, ребята настроены исключительно на победу. Дрон-рейсинг очень молодой вид спорта, но нашим красноярским спортсменам уже удалось заявить о себе, показать очень достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях. А это в первую очередь дает оценку городу Красноярску, как хорошей школе подготовки пилотов дронов», - сообщил и.о. директора «Центра технического проектирования» Евгений Юденко. 

Отметим, что Drone Racing был признан официальным вида спорта в 2017 году.

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