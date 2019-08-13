Кемеровчанка представит Россию на «Миссис Земной шар»

В конкурсе «Миссис Земной шар» от России примет участие Ксения Кривко из Кемерова. На состоявшемся в Москве конкурсе «Миссис Россия – 2019» она завоевала титул «Миссис Россия Globe», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Победительницей российского конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика. Но она решила не ехать на мировые соревнования, которые пройдут в Китае.

«У нас две победительницы. И на конкурс «Миссис Земной шар» в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей, - Ксения Кривко из Кемерово. Не все победительницы готовы ехать за границу», - заявила президент «Миссис Россия» Алла Маркина «Комсомольской правде».

Конкурс «Миссис Россия» походит каждый год. В нем принимают участие замужние россиянки в возрасте от 22 до 43 лет с детьми.

Фото: youtube.com