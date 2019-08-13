13 августа
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кемеровчанка представит Россию на «Миссис Земной шар»

Главная Общество
Кемерово
11:11 13 Августа 2019
конкурс, красота, мир
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В конкурсе «Миссис Земной шар» от России примет участие Ксения Кривко из Кемерова. На состоявшемся в Москве конкурсе «Миссис Россия – 2019» она завоевала титул «Миссис Россия Globe», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Победительницей российского конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика. Но она решила не ехать на мировые соревнования, которые пройдут в Китае.

«У нас две победительницы. И на конкурс «Миссис Земной шар» в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей, - Ксения Кривко из Кемерово. Не все победительницы готовы ехать за границу», - заявила президент «Миссис Россия» Алла Маркина «Комсомольской правде».

Конкурс «Миссис Россия» походит каждый год. В нем принимают участие замужние россиянки в возрасте от 22 до 43 лет с детьми.

Фото: youtube.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Три высотки обманутых дольщиков на ул. Караульной в Красноярске достроят к концу года

Три высотки обманутых дольщиков на ул. Караульной в Красноярске достроят к концу года

2 Августа 2019 г.
Подрядчик возобновил работы на объектах
Новости Кемерово: В Советском районе Красноярска установили новые социальные торговые ряды

В Советском районе Красноярска установили новые социальные торговые ряды

2 Августа 2019 г.
Дачники могут реализовывать там свою продукцию
Новости Кемерово: В двух районах Красноярска проведут масштабные археологические раскопки

В двух районах Красноярска проведут масштабные археологические раскопки

1 Августа 2019 г.
Это связано со строительством дороги и пешеходного моста
Новости Кемерово: Губернатор Александр Усс официально представил нового врио ректора СФУ Максима Румянцева

Губернатор Александр Усс официально представил нового врио ректора СФУ Максима Румянцева

1 Августа 2019 г.
Он отметил качество нового управленца – «умение слушать людей»
Новости Кемерово: Прямые рейсы из Красноярска в Новокузнецк запустят в 2020 году

Прямые рейсы из Красноярска в Новокузнецк запустят в 2020 году

24 Июля 2019 г.
Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями
Новости Кемерово: Кемеровчане выбрали название для сквера на месте «Зимней вишни»

Кемеровчане выбрали название для сквера на месте «Зимней вишни»

11 Июля 2019 г.
Онлайн-голосование завершилось победой варианта «Сквер Ангелов»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Ученые СФУ смогут различать выбросы предприятий по пыли

Ученые СФУ смогут различать выбросы предприятий по пыли

12 Августа 2019 г.
Они создают соответствующую базу данных
Новости Кемерово: Мэру Мысков в Кузбассе нашли замену

Мэру Мысков в Кузбассе нашли замену

8 Августа 2019 г.
Главой города стал Евгений Тимофеев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<