Три высотки обманутых дольщиков на ул. Караульной в Красноярске достроят к концу года

В Красноярске возобновилось строительство жилого комплекса «Квадро» на ул. Караульной. В краевом правительстве заверили, что подрядчик сдаст три высотки до конца года. Еще один дом будет достроен в 2020-м. Собственники должны были заселиться в 25-этажки еще в 2018 году, однако подрядчик приостановил работы.

Недавно в краевой полиции сообщили, что в отношении руководства компании-застройщика «Сибинвест» возбуждено уголовное дело за организацию преступной схемы продажи квартир, которая позволяла уйти от государственного контроля и распорядиться деньгами инвесторов по своему усмотрению.

В правительстве Красноярского края заверили корреспондента Sibnovosti.ru, что у застройщика есть деньги на завершение работ.

«Никаких экстренных мероприятий здесь не прогнозируется. У застройщика достаточно резервов для завершения работы, все подрядчики подтвердили, что договора заключены и оплачены. Работы продолжаются, количество рабочих будет наращиваться. Ближайшая задача – до наступления холодов закончить тепловой контур домов и подключить коммуникации», – рассказал заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков.

На стройку завезены необходимые материалы. В конце ноября в многоэтажках начнут устанавливать лифты.