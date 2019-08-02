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Три высотки обманутых дольщиков на ул. Караульной в Красноярске достроят к концу года

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Кемерово
16:03 2 Августа 2019
красноярск, общество, строительство
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске возобновилось строительство жилого комплекса «Квадро» на ул. Караульной. В краевом правительстве заверили, что подрядчик сдаст три высотки до конца года. Еще один дом будет достроен в 2020-м. Собственники должны были заселиться в 25-этажки еще в 2018 году, однако подрядчик приостановил работы. 

Недавно в краевой полиции сообщили, что в отношении руководства компании-застройщика «Сибинвест» возбуждено уголовное дело за организацию преступной схемы продажи квартир, которая позволяла уйти от государственного контроля и распорядиться деньгами инвесторов по своему усмотрению.

В правительстве Красноярского края заверили корреспондента Sibnovosti.ru, что у застройщика есть деньги на завершение работ.

«Никаких экстренных мероприятий здесь не прогнозируется. У застройщика достаточно резервов для завершения работы, все подрядчики подтвердили, что договора заключены и оплачены. Работы продолжаются, количество рабочих будет наращиваться. Ближайшая задача – до наступления холодов закончить тепловой контур домов и подключить коммуникации», – рассказал заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков.

На стройку завезены необходимые материалы. В конце ноября в многоэтажках начнут устанавливать лифты.

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