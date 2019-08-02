В Советском районе Красноярска установили новые социальные торговые ряды

В микрорайоне «Солнечный» в Красноярске оборудовали новые места для социальной торговли. Базар организован по адресу ул. 40 лет Победы, 2. Там обустроено 40 торговых мест, которые могут занять дачники и садоводы бесплатно для реализации своей продукции. Для комфортной торговли администрация обещает установить биотуалет и мусорные баки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Садоводы и владельцы личных подсобных хозяйств могут приезжать сюда и торговать своей продукцией. Специальные беседки будут защищать их от солнца и дождя. Удобные лавочки. Организация таких торговых площадок поможет нам избавиться от мусора, деревянных ящиков, бумажных коробок и другой атрибутики несанкционированной торговли возле магазинов, остановок», – рассказал руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

Ранее новые торговые места в социальных рядах оборудовали на Злобинском рынке в Красноярске.