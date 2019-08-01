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В двух районах Красноярска проведут масштабные археологические раскопки

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Кемерово
15:55 1 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске объявлены аукционы на проведение работ по сохранению объектов археологического наследия. Провести раскопки необходимо в Октябрьском районе на ул. Волочаевской, где запланировано строительство пешеходного моста около школы №73. Там расположен объект «Красноярск. Стоянка Крутая». Заявленная глубина раскопок на данном участке от 1,4 до 5 метров. Срок завершения работ – декабрь 2019 года. Начальная цена торгов по данному лоту - 12 млн рублей. 

Также изыскания необходимо выполнить в микрорайоне «Солнечный» перед началом строительства новой дороги по пр. Молодежный. Раскопки на этой территории пройдут на глубине до 1,4 метров. На эти цели власти готовы выделить 39 млн рублей. Работы необходимо произвести до конца июля 2020 года.

Отметим, что в Красноярске во время строительства Николаевского моста в 2014 году была обнаружена челюсть древнего человека. Предположительно люди обитали на территории города в эпоху палеолита 12 тысяч лет назад.

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