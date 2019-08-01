Губернатор Александр Усс официально представил нового врио ректора СФУ Максима Румянцева

Губернатор Александр Усс на заседании директората Сибирского федерального университета представил нового врио ректора СФУ Максима Румянцева. Глава региона, который также является президентом СФУ, отметил, что новый руководитель обладает теми качествами, которые позволят привести вуз к новым целям.

«Максима Валерьевича отличает умение слушать людей, учитывать их мнение, создавать коллектив – это очень важная сторона управленческого стиля. Только опираясь на все лучшее, можно направить такую масштабную научно-образовательную структуру к новым целям, которых и в крае, и в вузе немало», – подчеркнул Александр Усс.

Максим Румянцев поблагодарил губернатора за поддержку. «Университет пережил два серьезных события – Универсиаду и аккредитацию. И сейчас перед СФУ руководство страны и края ставит очень амбициозные задачи. Я очень рассчитываю на вашу поддержку в их достижении», – обратился врио ректора к коллегам.



Бывшему ректору СФУ Владимиру Колмакову губернатор вручил благодарственное письмо, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Напомним, что новый врио ректора СФУ приступил к обязанностям 30 июля.