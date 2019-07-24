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Прямые рейсы из Красноярска в Новокузнецк запустят в 2020 году

Главная Общество
Кемерово
16:01 24 Июля 2019
самолет, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из Красноярска в Новокузнецк планируют открыть регулярные прямые рейсы. Авиапроект собираются реализовать в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Кузбасса Андрея Панова. 

Сейчас власти области ведут переговоры с авиаперевозчиками, которые смогут обслуживать новые рейсы. 

«Прямые полеты из Кемерова в Казань, Екатеринбург и Новосибирск планируем запустить в 2020 году. Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые в перспективе будут выполнять новые рейсы», цитирует издание Панова. 

Напомним, в апреле 2019 года из Красноярска открылись новые рейсы в Кемерово. Пассажиры могут улететь в соседний город по субботам авиакомпанией «S7». 

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