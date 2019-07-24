Прямые рейсы из Красноярска в Новокузнецк запустят в 2020 году

Из Красноярска в Новокузнецк планируют открыть регулярные прямые рейсы. Авиапроект собираются реализовать в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Кузбасса Андрея Панова.

Сейчас власти области ведут переговоры с авиаперевозчиками, которые смогут обслуживать новые рейсы.

«Прямые полеты из Кемерова в Казань, Екатеринбург и Новосибирск планируем запустить в 2020 году. Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые в перспективе будут выполнять новые рейсы», цитирует издание Панова.

Напомним, в апреле 2019 года из Красноярска открылись новые рейсы в Кемерово. Пассажиры могут улететь в соседний город по субботам авиакомпанией «S7».