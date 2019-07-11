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Кемеровчане выбрали название для сквера на месте «Зимней вишни»

Главная Общество
Кемерово
16:56 11 Июля 2019
голосование, название, торговый
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове завершилось голосование по выбору названия сквера, который создают на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». О его итогах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, голосование проходило на официальном сайте мэрии столицы Кузбасса. Все желающие могли выбрать одно из уже предложенных названий. Всего таких вариантов было отобрано девять: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер Ангелов», «Сквер Памяти», «Семейный сквер» и «Тихий сквер».

После первых 6 тыс. голосов безусловным лидером было название «Тихий сквер». Оно набирало до двух третей всех голосов. Но в итоге победил вариант «Сквер Ангелов», который предпочли 47,7% из 17,1 тыс. человек, принявших участие.

Сквер на пр. Ленина займет 1,8 га. Проект предусматривает сооружение искусственного многоуровневого рельефа местности и разделение парковой территории стеной с водопадом на две функциональные части. Первая будет предназначена, в первую очередь, для прогулок. Вторая - для активного детского отдыха.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибло 60 человек. Сквер строится исключительно на средства частных лиц и откроется к 1 сентября 2019 года. К этому времени вопрос о названии рассмотрит горсовет и вынесет окончательное решение.

Фото: официальный сайт администрации Кемерова

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