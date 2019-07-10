Экс-руководитель кузбасского управления ФСИН получил срок за коррупцию

Бывший начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Кемеровской области Константин Антонкин получил 8,5 лет колонии строгого режима. О приговоре, вынесенном Рудничным райсудом Кемерова по делу о коррупции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным прокуратуры региона, суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).

Как писали Sibnovosti.ru, Константин Антонкин был арестован летом 2017 года. Спустя несколько месяцев его отправили в отставку с поста руководителя ведомства.

Суд установил, что он получил взятку в размере 10 млн руб. от руководителя строительной фирмы за право разработать проектно-сметную документацию для строительства нового следственного изолятора. Эпизод имел место еще в 2012-2013 годах.

«В результате условия государственного контракта на разработку проектно-сметной документации остались не выполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере более 44 миллионов рублей», - отметили в облпрокуратуре.

Кроме того, в надзорном органе сообщили, что подсудимый вину не признал.

Сроком заключения наказание не исчерпывается. Суд также запретил экс-руководителю ГУ ФСИН занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на четыре года. Незаконно полученное в качестве взятки имущество будет конфисковано в доход государства. Кроме того, удовлетворены исковые требования ГУ ФСИН о возмещении 44 млн руб. ущерба.