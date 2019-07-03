Отвал угольного разреза в Кузбассе оказался выше допустимого

Центральный райсуд в кузбасском городе Прокопьевске частично приостановил работы на поле шахты «Северный Маганак» ООО «Разрез Березовский». Причиной стали нарушения, допущенные угольщиками при образовании отвала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О принятых по решению суда мерах рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Кемеровской области. По данным ведомства, речь идет о приостановке отвалообразования выше горизонта +390 м. Согласованный с Сибирским управлением Ростехнадзора план на 2019 год не предусматривает отсыпку внутреннего и внешнего отвалов выше этого уровня. Проведенная же надзорным органом проверка зафиксировала уровни от +410 до +420 м.

«Дальнейшее ведение отвалообразования влияет на устойчивость отвалов, что может привести к внезапному разрушению отвальных ярусов или возникновению деформационных процессов, и возникновению угрозы жизни и здоровью людей», - подчеркнули в УФССП.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня этого года именно сход с отвала угольного предприятия стал причиной ЧП в другом кузбасском городе – Мысках. Там порода перекрыла русло реки Большой Кийзас на протяжении 750 м и повредила ЛЭП.

По данным УФССП, решение суда в отношении «Разреза Березовский» предусматривает приостановление деятельности сроком на 90 суток. За это время отвалы должны быть приведены в норму.

Фото: сайт управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области