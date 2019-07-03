Иркутская область и Кузбасс в числе самых проблемных по ВИЧ регионов

В 13 регионах России число заразившихся ВИЧ составляет не менее 1% населения. В их числе три региона Сибирского федерального округа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Статистику по итогам 2018 года обнародовало РБК. Издание ссылается на исследование Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

На первом месте по доле живущих с ВИЧ занимает Иркутская область – 1,8 тыс. на 100 тыс. населения, или 1,8%. Только ей и Свердловской области с разницей в сотые доли процента уступает Кузбасс. Наконец, первую десятку регионов с высокой долей заболевших замыкает Новосибирская область – 1,2%.

В публикации также указывается, что в 2018 году 87,7 тыс. человек заразилось ВИЧ. Это на 800 меньше, чем в 2017-м. Умерло 36,9 тыс. зараженных ВИЧ россиян, чаще всего – от туберкулеза.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава Новосибирской области Елена Фаст сообщила, что за 10 месяцев 2018 года в регионе было зафиксировано 3,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.