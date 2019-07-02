Руководивший тушением «Зимней вишни» пожарный не признал вину

Представитель прокуратуры предъявил обвинение в окончательной редакции по делу Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Процесс идет в Заводском райсуде столицы Кузбасса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В марте 2018 года Андрей Бурсин возглавлял службу пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области. К месту событий он прибыл спустя несколько минут после поступления сигнала о пожаре. Но, по данным стороны обвинения, допустил халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и принял несколько неверных решений, следствием чего в конечном итоге стала гибель людей.

«Только через полчаса он повысил ранг (пожара – Sibnovosti.ru), из-за чего было утрачено время для спасения людей, отделения газоспасателей несвоевременно были привлечены. Кроме того, ему было известно о следовании к месту возгорания других пожарных отделений, оборудованных системами дымоудаления и разведки в дыму, но Бурсин не дал указаний по использованию этой техники», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» представителя прокуратуры.

В обвинительном заключении также говорится, что руководитель операции пожарных не использовал информацию о том, что в кинозалах на четвертом этаже здания есть люди. Сам Андрей Бурсин, по данным информагентства, вину не признал.

Как писали Sibnovosti.ru, Андрей Бурсин был арестован в начале июля прошлого года. В августе появилась информация о том, что он пережил нервный срыв и пытался покончить с собой.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибло 60 человек, включая 37 детей.