«Тихий сквер» лидирует в конкурсе названий для сквера на месте кемеровской «Зимней вишни»

Мэрия Кемерова объявила голосование по выбору названия для сквера, который откроется на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Оно проходит в онлайн-форме на сайте муниципалитета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Название предложено выбрать из девяти вариантов. Как следует из сообщения мэрии, они были отобраны ранее с учетом мнения родственников погибших при пожаре. В числе предложенных названий «Белые лебеди», «Ивушка», «Парк поющей воды», «Сквер Ангелов» и др. Но пока безусловным лидером является «Тихий сквер», за который проголосовало примерно две трети из примерно 6,2 тыс. человек.

Сквер на пр. Ленина займет 1,8 га. Проект предусматривает сооружение искусственного многоуровневого рельефа местности и разделение парковой территории стеной с водопадом на две функциональные части. Первая будет предназначена, в первую очередь, для прогулок. Вторая - для активного детского отдыха.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибло 60 человек. Сквер строится исключительно на средства частных лиц и откроется к 1 сентября 2019 года.

Фото: официальный сайт администрации Кемерова