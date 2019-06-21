Четыре человека осуждены по делу об обрушении дома в Междуреченске

В Кемеровской области завершилось рассмотрение дела об обрушении подъезда жилого дома в Междуреченске. Виновными признаны четыре человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, обрушение части стены пятиэтажного дома произошло 31 мая 2016 года. В результате, погибло два человека. Потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), стали 90 человек. Ущерб был оценен в 85 млн руб. Как выяснилось, причиной ЧП стали строительные работы на первом этаже.

«В мае 2016 года 57-летний собственник помещения заключил устный договор подряда с тремя местными жителями на выполнение ремонтных работ фасадной стены помещения, расположенного в пятиэтажном жилом доме. 31 мая неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. Тем самым они уменьшили размеры сечения простенка, в связи с чем нагрузка на конструкцию увеличилась», - рассказали в следственном управлении СКР по Кемеровской области.

Суд признал виновными все четырех. Самый большой срок – пять с половиной лет в колонии-поселении – получил собственник помещения. Рабочим присудили по четыре года.

Фото: vk.com/mzk_love